В Калининградскую область с начала года ввезли 660 тонн шампиньонов из Белоруссии

С начала 2026 года в Калининградскую область из Белоруссии ввезли 660 тонн шампиньонов. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Все партии грибов прошли фитосанитарный контроль. Специалисты проверили сопроводительные документы, а также отобрали образцы продукции для лабораторных исследований.
По результатам проверки шампиньоны признали соответствующими установленным требованиям и допустили к ввозу на территорию России.
За январь—ноябрь 2025 года из Белоруссии в Калининградскую область поступило около 5 тысяч тонн шампиньонов, а также свежие огурцы, томаты, морковь, мука и солод.
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