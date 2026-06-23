Скоростные суда «Валдай» начали курсировать между Нижним Новгородом и Бором

Рейсы выполняются по будням и в выходные; время отправлений из Нижнего Новгорода по будним дням — 7:00, 8:00, 9:00, 12:20, 13:10, 14:00, 16:00, 16:50, 17:40 и 18:30, прибытие в Бор — соответственно через 15 минут. Обратные рейсы из Бора отправляются с 7:25 и далее по расписанию с прибытием в Нижний Новгород через 15 минут.