Скоростные суда «Валдай» начали курсировать между Нижним Новгородом и Бором

С 20 июня скоростные суда на подводных крыльях «Валдай» начали регулярное сообщение между Нижним Новгородом и городом Бор, сообщили в компании «Водолёт».
Рейсы выполняются по будням и в выходные; время отправлений из Нижнего Новгорода по будним дням — 7:00, 8:00, 9:00, 12:20, 13:10, 14:00, 16:00, 16:50, 17:40 и 18:30, прибытие в Бор — соответственно через 15 минут. Обратные рейсы из Бора отправляются с 7:25 и далее по расписанию с прибытием в Нижний Новгород через 15 минут.
В выходные дни отправления из Нижнего Новгорода запланированы в 16:00, 16:50, 17:40 и 18:30, с прибытием в Бор в 16:15, 17:05, 17:55 и 18:45; обратные рейсы из Бора идут с 16:25, 17:15, 18:05 и 18:55 с прибытием в Нижний Новгород в 16:40, 17:30, 18:20 и 19:10.
Билеты можно приобрести на официальном сайте компании, в кассах на площади Маркина (кассовый павильон № 2) или непосредственно на причале перед отправлением при наличии свободных мест.
Ранее сообщалось, что семь скоростных судов в Нижегородской области получили брендинг в стиле хохломы и региональных проектов.