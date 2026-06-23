Режим повышенной готовности ввели на Бору из-за мусорных навалов

Муниципальный округ Бор принял меры в связи с критической ситуацией вокруг скопления мусора: 19 июня администрация округа ввела режим повышенной готовности. Решение было принято по итогам выездного совещания, которое провёл заместитель министра экологии Нижегородской области Артём Бафанов.
В официальном постановлении подчёркивается: масштаб мусорных навалов достиг критических показателей и создаёт реальную угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций.
Для стабилизации обстановки определены конкретные задачи для ответственных структур:
муниципальному управлению благоустройства поручено проработать вопрос об увеличении числа контейнеров для сбора твёрдых коммунальных отходов (ТКО) — планируется нарастить их количество на 10%;
региональному оператору АО «Ситиматик‑Нижний Новгород» предстоит организовать вывоз накопившихся мусорных навалов с учётом размещения дополнительных контейнеров.
Ранее 188,5 тысячи тонн вредных выбросов попало в атмосферу Нижегородской области.