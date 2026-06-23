Режим повышенной готовности ввели на Бору из-за мусорных навалов

Муниципальный округ Бор принял меры в связи с критической ситуацией вокруг скопления мусора: 19 июня администрация округа ввела режим повышенной готовности. Решение было принято по итогам выездного совещания, которое провёл заместитель министра экологии Нижегородской области Артём Бафанов.