«Валдай» начал курсировать между Нижним Новгородом и Бором

Скоростные суда на подводных крыльях «Валдай» начали курсировать на маршруте «Нижний Новгород — Бор». Об этом сообщили в компании «Водолёт». Регулярные пассажирские рейсы стартовали 20 июня и выполняются по расписанию, включающему утренние, дневные и вечерние отправления.
По будням суда отправляются из Нижнего Новгорода с 7:00 до 18:30, из Бора — с 7:25 до 18:55. В выходные дни действует укороченное расписание: рейсы выполняются с 16:00 до 18:55. Стоимость билета составляет 130 рублей. Приобрести билеты можно на сайте, в кассах на площади Маркина или непосредственно на причале при наличии свободных мест.
Ранее сообщалось, что нижегородские «Валдаи» и «Метеоры» теперь украшены туристическими брендами.