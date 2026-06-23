«Валдай» начал курсировать между Нижним Новгородом и Бором

По будням суда отправляются из Нижнего Новгорода с 7:00 до 18:30, из Бора — с 7:25 до 18:55. В выходные дни действует укороченное расписание: рейсы выполняются с 16:00 до 18:55. Стоимость билета составляет 130 рублей. Приобрести билеты можно на сайте, в кассах на площади Маркина или непосредственно на причале при наличии свободных мест.