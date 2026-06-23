Штормовое предупреждение в Ростове сохранится до конца суток 23 июня

В Ростове-на-Дону коммунальные службы усилили работу из-за дождя, штормовое предупреждение будет действовать до конца суток 23 сентября. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
— Перед коммунальными и экстренными службами поставлена задача оперативно реагировать на изменение погоды и незамедлительно проводить мероприятия по устранению последствий непогоды, — подчеркнул Александр Скрябин.
Глава донской столицы добавил, что дождь с градом в Ростове может идти периодами, при ухудшении погоды ветер будет усиливаться до 20−23 м/с. Ожидается выпадение 15−20 мм осадков.
Александр Скрябин попросил ростовчан быть внимательными и острожными. Во время ветра и дождя нельзя парковаться или стоять под деревьями, а также вблизи конструкций, которые могут сломаться при порывах стихиию. В экстренных ситуациях нужно звонить в службу «112».
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