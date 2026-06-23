Штормовое предупреждение в Ростове сохранится до конца суток 23 июня

Александр Скрябин попросил ростовчан быть внимательными и острожными. Во время ветра и дождя нельзя парковаться или стоять под деревьями, а также вблизи конструкций, которые могут сломаться при порывах стихиию. В экстренных ситуациях нужно звонить в службу «112».