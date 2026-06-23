Проверка фактов — не их конек. Член ОП Жуков — о панике псевдоэкспертов на фоне топливных ограничений

— В пабликах краснодарско-волгоградского эксперта почему-то плохо в Крыму, плохо на Ставрополье, плохо в Волгограде. А вот у себя под носом «все хорошо, прекрасная маркиза!». Именно поэтому я так люблю читать политологов. Не за реальные прогнозы и аналитику, а за их фантазии. Впрочем, желтые издания тоже такую экспертизу любят. Она яркая, тревожная, хорошо собирает просмотры и отлично расходится по лентам. А проверять факты, смотреть контекст и сравнивать ситуацию с соседними регионами и в стране в целом и уж тем более выглянуть к себе во двор… Тут голосом Каневского: «Этим, конечно же, никто заниматься не собирался…».