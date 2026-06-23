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Трижды 100-балльница появилась в Волгоградской области

Выпускница третьего лицея Волгограда Светлана Овечкина показала лучший результат на экзаменах по русскому языку, математике и физике.

Выпускница третьего лицея Волгограда Светлана Овечкина набрала 300 баллов на ЕГЭ. Школьница показала лучший результат на экзаменах по русскому языку, математике и физике. Пока она единственная жительница области, добившаяся таких успехов.

По данным облкомобразования, всего у выпускников Волгоградской области 61 100-балльный результат на ЕГЭ в 2026 году. На экзамене по физике также отличились воспитанники седьмой школы Камышина и Верхнедобринской школы Камышинского района.

Обществознание сдали на высший балл 11-классники из 17-й школы Волжского и Усть-Бузулукской школы Алексеевского района. По русскому языку успешными стали 26 школьников региона, по химии, истории и литературе — 27, по профильной математике — три.

200 баллов набрала выпускница первой волгоградской гимназии Ульяна Кондратьева — ей удалось успешно справиться с испытаниями по русскому языку и литературе.

У других школьников еще есть возможность перекрыть эти результаты — основной период ЕГЭ продлится по 9 июля.

«По всем вопросам родители и выпускники могут обратиться по телефону горячей линии 8 (8442) 606−607», — сообщают в пресс-службе обладминистрации.

Ранее стало известно, почему жители не против, чтобы школу в селе Пановка закрыли в Камышинском районе.