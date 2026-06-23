В Кировской области запустили бесплатные туры для молодежи

Просветительский и туристско-краеведческий проект познакомит участников с историей, культурой и достижениями региона. Стать участниками марафона могут молодые люди от 14 до 35 лет, а также молодые семьи с детьми, проживающие на территории области. В рамках марафона запланированы выездные автобусные и пешеходные экскурсии с элементами квестов, мастер-классов и викторин.