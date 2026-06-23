В Кировской области запустили бесплатные туры для молодежи

Экскурсионный марафон «Путешествуем вместе» для молодежи запустили в честь 90-летия Кировской области и в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области.
Просветительский и туристско-краеведческий проект познакомит участников с историей, культурой и достижениями региона. Стать участниками марафона могут молодые люди от 14 до 35 лет, а также молодые семьи с детьми, проживающие на территории области. В рамках марафона запланированы выездные автобусные и пешеходные экскурсии с элементами квестов, мастер-классов и викторин.
Программа включает в себя маршруты по семи направлениям. Экскурсии пройдут в Нолинском, Котельничском, Слободском, Советском, Яранском округах, а также в Кирове. Всего в период с июня по октябрь состоится более 40 выездов.
Участие в марафоне бесплатное. Анонсы экскурсий и регистраций будут размещаться в официальной группе министерства молодежной политики Кировской области «Вятка молодая».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.