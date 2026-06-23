Трое калининградцев получили от 3,5 до 7,5 лет за вымогательство и похищение

Суд вынес приговор троим жителям Калининграда в возрасте от 22 до 35 лет. Их признали виновными в вымогательстве и похищении человека. Двое из них уже были судимы ранее.
Первое преступление произошло в октябре 2023 года у заправки в Калининграде. Фигуранты напали на незнакомого мужчину, отобрали у него паспорт и потребовали 20 тысяч рублей, обвинив его в распространении наркотиков. В августе 2024 года двое из них похитили знакомого. Надев ему на голову пакет, они угрожали убийством и требовали 500 тысяч рублей. Связались с его родственниками в соцсетях и потребовали выкуп. В сентябре 2024 года один из подсудимых избил другого знакомого, требуя ещё 500 тысяч за якобы нанесённое оскорбление.
Суд признал их виновными по статьям «Вымогательство» и «Похищение человека». Наказание — от 3,5 до 7,5 лет колонии общего и строгого режимов.
В Калининградской области это не первый случай похищения с вымогательством. В апреле 2023 года суд приговорил к 8 годам колонии мужчину, который похитил 17-летнюю девушку и требовал выкуп у её отца. Также в 2025 году в регионе раскрыли банду, похищавшую предпринимателей и вымогавшую деньги.