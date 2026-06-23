Движение транспорта закрыли на участке улицы Моховой

Движение транспорта в районе дома № 20/43 по улице Моховой в Нижнем Новгороде закрыто во вторник, 23 июня, из-за проведения аварийных работ на инженерных сетях. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Объехать зону аварийных работ можно по улицам Бекетова, Моховой и Юбилейной. Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Движение транспорта по улице Моховой в районе дома № 20/43 будет возобновлено после окончания работ.
Напомним, что на участках улицы Нижегородской с 29 июня ограничат остановку и стоянку транспорта.