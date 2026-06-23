Движение транспорта закрыли на участке улицы Моховой

Движение транспорта в районе дома № 20/43 по улице Моховой в Нижнем Новгороде закрыто во вторник, 23 июня, из-за проведения аварийных работ на инженерных сетях. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).