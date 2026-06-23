«Самое дорогое, что у нас есть, это память»: в Калининграде представили книгу об участниках СВО

Во вторник, 23 июня, в областном историко-художественном музее прошла презентация четвёртой книги из серии «Герои специальной военной операции. Калининградская область». Одновременно авторы представили девятый выпуск выставочного комплекта «Герои СВО». На мероприятии побывал корреспондент «Клопс».
По словам авторов, эта серия — региональная летопись современных военных событий, которую ведут уже несколько лет. На презентации собрались участники спецоперации, их родные и близкие, представители власти и силовых структур, а также ветераны, курсанты, кадеты и юнармейцы.
Автор книги — капитан 1 ранга запаса, старший научный сотрудник музея Юрий Горин. Именно он открывал презентацию — и напомнил, что работа над таким изданием — это, в первую очередь, сохранить нравственную основу происходящего.
Горин подчеркнул, что презентация выпала на символическую дату: сразу после Дня памяти и скорби и накануне восьмидесятилетия Калининградской области. Автор поблагодарил всех, кто участвовал в создании проекта: музей, издательство «Страж Балтики», типографию и меценатов, а также семьи военнослужащих, предоставивших материалы.
В новое издание вошли истории более чем о 50 военнослужащих и медработниках, связанных с Калининградской областью. Впервые опубликованы и 15 биографий Героев Российской Федерации. Всего же, по словам автора, в девяти выпусках выставочных комплектов собраны данные о 162 участниках СВО.
Директор Калининградского областного историко-художественного музея Екатерина Манюк подчеркнула, что проект давно вышел за рамки обычной издательской инициативы — теперь это часть большой общегосударственной работы по сохранению памяти.
Все вы сегодня являетесь творцами истории, её непосредственными участниками…" — сказала она.
Директор музея добавила, что авторы передадут изданные книги в школы, дома культуры, воинские части и силовые ведомства. Сам проект, по словам Манюк, не имеет аналогов в других регионах.
Самым эмоциональным стало выступление депутатки регионального Заксобрания Екатерины Канаевой. Она процитировала Анну Ахматову и Георгия Жукова, а также рассказала, как общается с друзьями и учениками, которые находятся в зоне СВО.
«Они мне все как один пишут: деды смогли, и мы сможем, — передала Канаева. — Солдат погибает дважды, как мы знаем: один раз на поле боя, и второй раз, когда его забывают. Если первое мы не можем отменить, то второе — точно можем».
Заместитель председателя правительства Калининградской области Сергей Булычев назвал издание «мудрым и важным шагом для сохранения памяти» и подчеркнул значение личных историй героев и их семей.
«Самое дорогое, что у нас есть, это память», — сказал он, поблагодарив автора книги, музей и семьи военнослужащих. К этим словам присоединился специальный гость — Герой России и советник губернатора Андрей Козлов.
Юрий Горин заметил: участники СВО «делом доказывают, что такое долг, самоотверженность, патриотизм и любовь к Российской Федерации». Память погибших почтили минутой молчания.
Мемориал участникам СВО в парке Победы Калининграда появится в 2027 году.