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В Советске воспитательницу детсада будут судить за травму 5-летней девочки

В Калининградской области следователи из Советска завершили расследование уголовного дела против воспитательницы местного детского сада.

Источник: KaliningradToday

Её обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью малолетней по неосторожности.

Трагедия произошла в августе 2025 года во время прогулки. Воспитательница допустила самовольный уход 5-летней девочки с площадки. Ребёнок остался без присмотра, поднял металлическую решётку, закрывающую техническое углубление, и упал на бетонное основание. Решётка упала на девочку. Травмы оказались тяжёлыми.

Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 118 УК РФ. Максимальное наказание — до 4 лет лишения свободы. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Воспитательнице грозит реальный срок.