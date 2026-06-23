В Советске воспитательницу детсада будут судить за травму 5-летней девочки

Трагедия произошла в августе 2025 года во время прогулки. Воспитательница допустила самовольный уход 5-летней девочки с площадки. Ребёнок остался без присмотра, поднял металлическую решётку, закрывающую техническое углубление, и упал на бетонное основание. Решётка упала на девочку. Травмы оказались тяжёлыми.