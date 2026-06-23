В Советске воспитательницу детсада будут судить за травму 5-летней девочки

Её обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью малолетней по неосторожности.
Трагедия произошла в августе 2025 года во время прогулки. Воспитательница допустила самовольный уход 5-летней девочки с площадки. Ребёнок остался без присмотра, поднял металлическую решётку, закрывающую техническое углубление, и упал на бетонное основание. Решётка упала на девочку. Травмы оказались тяжёлыми.
Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 118 УК РФ. Максимальное наказание — до 4 лет лишения свободы. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Воспитательнице грозит реальный срок.