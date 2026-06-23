В Ростовской области инфляция замедлилась до 4,8%

Цены на продукты питания снизились за последний месяц, тогда как стоимость непродовольственных товаров осталась практически на прежнем уровне. Годовой рост цен на эти категории оказался ниже, чем на всю потребительскую корзину в целом. В то же время услуги значительно подорожали как за месяц, так и за год.