Врач назвал оптимальную температуру воды для купания

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Купание в водоемах оптимально при температуре воды 20−25 градусов, при таких показателях легче адаптироваться и меньше риск переохлаждения, заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист АО «Медицина» Владимир Неронов.
«При более низких значениях организм быстрее теряет тепло, возрастает риск мышечных спазмов, аритмий и обострения хронических заболеваний, особенно у людей с сердечно-сосудистыми проблемами. Оптимальной для большинства здоровых людей и детей считается вода в диапазоне примерно 20−25 градусов: при такой температуре легче адаптироваться и меньше риск незаметного переохлаждения», — сказал Неронов «Газете.Ru».
По словам врача, для маленьких детей требования строже: им нужна более теплая вода, а продолжительность купания должна быть меньше, чем у взрослых. Он также добавил, что детей не стоит оставлять в воде надолго — их организм быстрее отдает тепло, и даже при комфортной для взрослого температуре ребенок может переохладиться за более короткий срок.
Кроме того, специалист отметил, что взрослым рекомендуется купаться сериями по 10−15 минут, выходя из воды для согрева и активного движения на берегу.
«Первые признаки неблагополучия — дрожь, синюшность губ, жалобы на холод, слабость — это сигнал немедленно выйти из воды, согреться и при необходимости прекратить купание на этот день», — предостерег врач.