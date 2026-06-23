Начался заключительный очный модуль кадрового проекта «Герои Дона»

Его слушателями выступают ветераны и участники специальной военной операции. Обучение проводится базе Южно-Российского института управления Президентской академии. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.
Предстоящие две недели будут посвящены практике госуправления. В программе интенсива — изучение цифровых инструментов, бережливого производства, основ проектного менеджмента и стандартов качества в госсекторе. Также большое внимание уделяется «гибким навыкам»: развитию лидерства, эмоционального интеллекта и деловой коммуникации.
Обучение не ограничится аудиториями: для участников организованы выездные семинары на базе крупнейших работодателей и корпораций региона.
Ключевая задача финального модуля — успешная защита выпускных проектов. Слушатели доработают свои инициативы в проектных мастерских и пройдут предзащиту с экспертами. Кроме того, в расписание включено знакомство с работой муниципалитетов на примере администрации Азова и проведение «уроков мужества» в детском лагере «Спутник» (авторскую методику бойцы разработали ещё на прошлом потоке). Традиционно насыщенной будет и внеучебная программа.
Кадровый проект «Герои Дона» создан по инициативе губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. Он помогает защитникам Отечества получить новые профессии и реализовать себя на государственной и муниципальной службе, выступая региональным аналогом президентской программы «Время героев».