Начался заключительный очный модуль кадрового проекта «Герои Дона»

Ключевая задача финального модуля — успешная защита выпускных проектов. Слушатели доработают свои инициативы в проектных мастерских и пройдут предзащиту с экспертами. Кроме того, в расписание включено знакомство с работой муниципалитетов на примере администрации Азова и проведение «уроков мужества» в детском лагере «Спутник» (авторскую методику бойцы разработали ещё на прошлом потоке). Традиционно насыщенной будет и внеучебная программа.