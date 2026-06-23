830 тысяч россиян приняли участие в акции «Свеча памяти» онлайн

Как отмечают в НРО ВОД «Волонтеры Победы», в рамках акции свечи являются не только символом скорби, но и знаком общей благодарности поколению Победителей. Сегодня для нижегородцев, особенно молодежи, важно прикоснуться к тем событиям душой. Каждая зажженная свеча — это обещание хранить историю и передавать ее дальше.