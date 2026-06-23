830 тысяч россиян приняли участие в акции «Свеча памяти» онлайн

Вчера, в День памяти и скорби, нижегородцы приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти». Организатором акции выступило региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке министерства молодежной политики Нижегородской области.
22 июня на территории региона прошли памятные мероприятия. Среди них акция «Свеча памяти» — свечи зажглись в этот день у вечных огней и на площадях Нижнего Новгорода, Дзержинска, Семенова, Бора, Городца и других городов Нижегородской области.
Как отмечают в НРО ВОД «Волонтеры Победы», в рамках акции свечи являются не только символом скорби, но и знаком общей благодарности поколению Победителей. Сегодня для нижегородцев, особенно молодежи, важно прикоснуться к тем событиям душой. Каждая зажженная свеча — это обещание хранить историю и передавать ее дальше.
Акция также прошла в регионе и по всей России в онлайн-формате. На сайте счетчик «Свечей Памяти» в этот день достиг отметки 830 тысяч.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле.