Купаться нельзя, но очень хочется: утомлённые жарой дети превратили фонтаны Калининграда в бассейны и джакузи

У фонтана возле стадиона «Балтика» людей немного. Каждые 5−10 минут по громкоговорителю повторяют, что купаться здесь строго запрещено. Рядом висит табличка о видеонаблюдении, родители держат детей ближе к краю и разрешают разве что помочить ноги.