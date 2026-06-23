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Фальков назвал крайний срок по переходу вузов на новую модель образования

Фальков: крайним сроком по переходу на новую модель образования станет 2030 год.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Крайним сроком по переходу российских вузов на новую модель образования должен стать 2030 год, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

«Крайний у нас срок — это 2030 год», — сказал Фальков на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции с участием Путина, упоминая переход российских вузов на новую модель образования.

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