Фальков назвал крайний срок по переходу вузов на новую модель образования

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Крайним сроком по переходу российских вузов на новую модель образования должен стать 2030 год, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
«Крайний у нас срок — это 2030 год», — сказал Фальков на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции с участием Путина, упоминая переход российских вузов на новую модель образования.
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