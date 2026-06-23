Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фальков рассказал о льготах для участникам СВО при поступлении в вузы

Фальков: Минобрнауки держит на особом контроле вопрос льгот участникам СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Минобрнауки РФ держит на особом контроле вопрос предоставления льгот участникам СВО и членам их семей при поступлении в вузы, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Фальков в ходе совещания выступил с докладом.

«У нас на особом контроле вопросы, связанные с льготами для участников специальной военной операции и членов их семей», — сказал Фальков на совещании.

Он добавил, что для льготного приема участников специальной военной операции и их детей в рамках отдельной квоты в этом году установлено 53,5 тысячи мест, что на 1300 мест больше, чем в прошлом году.

Узнать больше по теме
Валерий Фальков: биография министра образования РФ и экс-ректора ТюмГУ
В 2025 году в РФ стартует реформа высшего образования. Последнюю утвердил глава Минобрнауки России Валерий Фальков: с ее помощью чиновник планирует повысить качество подготовки специалистов для отечественных отраслей экономики. Собрали ключевую информацию о министре образования и его квалификации.
Читать дальше