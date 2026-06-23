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Фальков рассказал о переходе на новую модель высшего образования

Фальков: РФ в течение 3 лет завершит переход на новую модель высшего образования.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россия завершит переход на новую модель высшего образования в течение трех лет, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Поскольку по факту мы стартовали в 2023 году и у нас только начинаться будут первые выпуски, если не брать магистратуру, а имеется в виду тех, кто поступал на первый курс, то мы планируем, что этот плавный переход в предстоящие три года мы завершим», — сказал он на совещании Владимира Путина с правительством.

Крайним сроком по переходу вузов на новую модель образования должен стать 2030-й. По его словам, этот процесс будет постепенным и понятным для абитуриентов.

«Новая модель в ее основных элементах, она сложилась и принята и обществом, и профессиональным сообществом. Поэтому по отдельным укрупненным группам специальностей начиная с 2027 года будем активно переходить», — пояснил Фальков.

Министр также рассказал о расширении пилотного проекта, в который теперь входят 17 университетов. Студенты будут обучаться по 581 образовательной программе.

О старте пробного проекта объявили в мае 2023 года. В нем участвовали шесть вузов: МАИ, МИСИС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

В рамках «пилота» студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального обучение, нацеленным на подготовку научно-педагогических и исследовательских кадров.

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