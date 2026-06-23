Фальков рассказал о переходе на новую модель высшего образования

«Поскольку по факту мы стартовали в 2023 году и у нас только начинаться будут первые выпуски, если не брать магистратуру, а имеется в виду тех, кто поступал на первый курс, то мы планируем, что этот плавный переход в предстоящие три года мы завершим», — сказал он на совещании Владимира Путина с правительством.