Создан сенсор, выявляющий травмы мозга на ранних стадиях

«Этот биосенсор можно сделать полностью совместимым с оказанием помощи прямо на месте происшествия или в других “полевых” условиях. Врачи смогут оценивать состояние больных по одной капле крови, что позволит снизить нагрузку на системы компьютерной томографии и заранее выявлять пациентов из группы риска. Это особенно важно для выявления травм в отделениях неотложной помощи и на спортивных мероприятиях, где дорога каждая секунда», — подытожил профессор Ли Гуанъюань.