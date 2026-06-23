На замену угольной котельной на ул. Энгельса выделяют 50 млн рублей

В Калининграде на улице Энгельса, 51а, планируют снести старое здание кирпичной угольной котельной. На его месте построят новую блочно-модульную котельную, работающую на природном газе. На это власти готовы потратить 50 млн рублей, сообщает администрация.
Подрядчика, который займется работами, уже ищут.
Здание нужно будет построить за полгода.
«Все архитектурные решения будут выполнены в стиле “затратного минимализма”, ведь к таким объектам главное требование одно — бесперебойное снабжение жителей теплом и горячей водой, а также минимум вредных выбросов», — заявили в администрации Калининграда.
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