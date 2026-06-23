В Омской области стартовал ремонт участка дороги Тара — Усть-Ишим

В этом дорожно-строительном сезоне подрядная организация проводит работы на участке со 199-го по 209-й км на территории Тевризского района. Специалисты уже ликвидировали неровности с применением технологии холодной регенерации. После на всей протяженности ремонтного участка уложат два слоя асфальтобетонного покрытия, укрепят обочины щебеночно-песчаной смесью, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку и обустроят остановочные пункты.