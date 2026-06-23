В Омской области стартовал ремонт участка дороги Тара — Усть-Ишим

Еще один участок дороги Тара — Усть-Ишим отремонтируют в Омской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
В этом дорожно-строительном сезоне подрядная организация проводит работы на участке со 199-го по 209-й км на территории Тевризского района. Специалисты уже ликвидировали неровности с применением технологии холодной регенерации. После на всей протяженности ремонтного участка уложат два слоя асфальтобетонного покрытия, укрепят обочины щебеночно-песчаной смесью, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку и обустроят остановочные пункты.
Модернизация дороги имеет ключевое значение для обеспечения транспортной доступности и безопасности жителей северных территорий региона. Напомним, различные участки дороги Тара — Усть-Ишим ремонтируются с 2023 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.