Фальков рассказал о программах новой модели высшего образования

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские студенты будут обучаться по 581 программе в рамках новой модели высшего образования, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
Министр рассказал о расширении пилотного проекта новой модели высшего образования, в который теперь входят 17 университетов.
«С этого года студенты в этих пилотных университетах по новой программе, в рамках новой модели будут обучаться по 581 образовательной программе. Только на первый курс мы выделили дополнительно 42,5 тысячи бюджетных мест», — отметил Фальков.
Он подчеркнул, что также многие программы были доработаны и переработаны.
В 2023 году стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, сегодня в него входят 17 вузов. В рамках «пилота» студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.