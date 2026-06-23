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Фальков рассказал о программах новой модели высшего образования

Фальков: студенты будут обучаться по 581 программе в рамках новой модели.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские студенты будут обучаться по 581 программе в рамках новой модели высшего образования, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Министр рассказал о расширении пилотного проекта новой модели высшего образования, в который теперь входят 17 университетов.

«С этого года студенты в этих пилотных университетах по новой программе, в рамках новой модели будут обучаться по 581 образовательной программе. Только на первый курс мы выделили дополнительно 42,5 тысячи бюджетных мест», — отметил Фальков.

Он подчеркнул, что также многие программы были доработаны и переработаны.

В 2023 году стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, сегодня в него входят 17 вузов. В рамках «пилота» студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.

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