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Пять человек погибли в ДТП по вине уснувших водителей в Нижегородской области

ГАИ поделились статистикой за пять месяцев 2026 года.

Источник: Живем в Нижнем

За пять месяцев 2026 года на дорогах Нижегородской области в ДТП из-за уснувших водителей погибли пять человек. Еще 68 человек пострадали, сообщили в пресс-службе ГАИ региона.

Усталость автомобилистов — одна из самых частых причин серьезных аварий на трассах, отмечают госавтоинспекторы.

Поэтому в четверг, 25 июня, состоится акция «Сделай паузу». Она нужна, чтобы напомнить водителям автобусов и грузовиков, что хороший сон перед рейсом обязателен.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде поставят новые комплексы, фиксирующие нарушения ПДД водителей, которые перевозят стройматериалы без защитных тентов.