Пять человек погибли в ДТП по вине уснувших водителей в Нижегородской области

За пять месяцев 2026 года на дорогах Нижегородской области в ДТП из-за уснувших водителей погибли пять человек. Еще 68 человек пострадали, сообщили в пресс-службе ГАИ региона.
Усталость автомобилистов — одна из самых частых причин серьезных аварий на трассах, отмечают госавтоинспекторы.
Поэтому в четверг, 25 июня, состоится акция «Сделай паузу». Она нужна, чтобы напомнить водителям автобусов и грузовиков, что хороший сон перед рейсом обязателен.
Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде поставят новые комплексы, фиксирующие нарушения ПДД водителей, которые перевозят стройматериалы без защитных тентов.