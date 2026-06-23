Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В гимназию башкирского села Зилаир поступило новое оборудование

Современную технику получили кабинеты физики и музыки.

Источник: Национальные проекты России

Современное оборудование для кабинетов физики и музыки получила гимназия села Зилаир Республики Башкортостан по нацпроекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации Зилаирского района.

Учителя физики получили в распоряжение ведерко Архимеда, калориметр с комплектом тел, набор соединительных проводов, лабораторный термометр, разборный электромагнит и другое оборудование. Эти инструменты помогут проводить разнообразные эксперименты вместе с учениками, что улучшит усвоение учебного материала.

Для кабинета музыки приобрели музыкальный центр, портативную акустическую систему и микрофонную радиосистему UHF-диапазона. В комплекте предусмотрены ручной и головной микрофоны.

«Уверена, что новое оборудование повысит мотивацию наших учеников. Ребята смогут глубже изучать предметы, участвовать в олимпиадах и конкурсах. А для педагогов это отличный инструмент для внедрения инновационных методик обучения. Мы рады, что государство уделяет такое пристальное внимание сельским школам», — отметила начальник отдела образования Зилаирского района Алсыу Амакасова.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.