В гимназию башкирского села Зилаир поступило новое оборудование

Современное оборудование для кабинетов физики и музыки получила гимназия села Зилаир Республики Башкортостан по нацпроекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации Зилаирского района.
Учителя физики получили в распоряжение ведерко Архимеда, калориметр с комплектом тел, набор соединительных проводов, лабораторный термометр, разборный электромагнит и другое оборудование. Эти инструменты помогут проводить разнообразные эксперименты вместе с учениками, что улучшит усвоение учебного материала.
Для кабинета музыки приобрели музыкальный центр, портативную акустическую систему и микрофонную радиосистему UHF-диапазона. В комплекте предусмотрены ручной и головной микрофоны.
«Уверена, что новое оборудование повысит мотивацию наших учеников. Ребята смогут глубже изучать предметы, участвовать в олимпиадах и конкурсах. А для педагогов это отличный инструмент для внедрения инновационных методик обучения. Мы рады, что государство уделяет такое пристальное внимание сельским школам», — отметила начальник отдела образования Зилаирского района Алсыу Амакасова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.