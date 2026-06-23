Запад признает многополярность, но боится ее, заявил посол

«На Западе тоже признают многополярность. Об этом говорил, в частности, нынешний генсек ООН (Антониу Гутерреш — ред.) и некоторые другие официальные лица. Они просто видят многополярность по-другому, чувствуют в этом угрозу», — сказал посол в ходе дискуссии.