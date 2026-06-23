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В поселке Садово-Дачном Самарской области построят врачебную амбулаторию

Планируется, что к концу года в нем начнет прием врач-терапевт.

Строительство модульной врачебной амбулатории началось в поселке Садово-Дачном городского округа Чапаевск Самарской области, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Работы проводятся в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Общая площадь объекта составит более 230 кв. м. Новое подразделение возводится для жителей активно развивающегося поселка, где в настоящее время проживают свыше 1,5 тыс. человек.

«Строительство амбулатории в Садово-Дачном — важный шаг для развивающегося микрорайона. Рассчитываем, что уже в четвертом квартале этого года здесь начнет прием врач-терапевт. В дальнейшем организуем регулярные выезды узких специалистов», — отметил главный врач Чапаевской центральной городской больницы Николай Юрицин.

Напомним, всего в этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 поликлинических отделения, офис врача общей практики и врачебная амбулатория.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.