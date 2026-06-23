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Российские вузы готовы к приемной кампании 2026 года, заявил Фальков

Фальков: вузы РФ готовы к приемной кампании 2026 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские вузы готовы к приемной кампании 2026 года, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Фальков в ходе совещания выступил с докладом.

«Хотел бы отметить, что вузы готовы к приемной кампании», — сказал Фальков на совещании.

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