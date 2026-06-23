Более 200 беременных студенток Ставрополья с начала года получили выплаты

Право на единовременную выплату имеют беременные женщины, обучающиеся по очной форме (с 2025 года), а с 4 мая 2026 года — обучающиеся по очно-заочной форме обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования. Выплата предоставляется при условии постановки на учет по беременности в медицинской организации, расположенной на территории края либо по месту расположения образовательной организации. По вопросам оформления выплаты можно обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства.