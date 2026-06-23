Более 200 беременных студенток Ставрополья с начала года получили выплаты

Единовременную выплату с начала года получили уже более 200 беременных студенток в Ставропольском крае, сообщили в правительстве региона. Мера поддержки действует в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Выплата в 100 тыс. рублей — это помощь студенческой семье на старте, возможность подготовиться к появлению малыша. В 2025 году этой мерой поддержки в крае воспользовались 518 студенток.
«Поддержка молодых мам, которые совмещают учебу и ожидание ребенка — одна из приоритетных задач в рамках краевой демографической политики. Продолжаем эту работу в рамках поручений губернатора и национальных проектов, направленных на поддержку рождаемости и семей с детьми», — отметила министр труда и социальной защиты населения края Елена Мамонтова.
Право на единовременную выплату имеют беременные женщины, обучающиеся по очной форме (с 2025 года), а с 4 мая 2026 года — обучающиеся по очно-заочной форме обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования. Выплата предоставляется при условии постановки на учет по беременности в медицинской организации, расположенной на территории края либо по месту расположения образовательной организации. По вопросам оформления выплаты можно обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.