В Совфеде обсудят отмену госпошлины за регистрацию брака

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила социальному комитету СФ изучить инициативу молодых законодателей отменить госпошлину за регистрацию брака, переложив эти выплаты на пошлину за расторжение семейного союза.
С соответствующей инициативой выступила на заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Анастасия Авдеева. По ее словам, несмотря на то что сумма налога совсем небольшая — 350 рублей, сам факт оплаты негативно сказывается на настроении будущих молодоженов и даже «выглядит как плата за любовь».
Она предложила компенсировать выпадающие доходы бюджета за счет увеличения госпошлины за расторжение брака.
Матвиенко поручила социальному комитету Совфеда вместе с молодыми законодателями подумать, как эту инициативу «красиво и достойно реализовать».
«Казалось бы, вопрос житейский: идут люди подавать в ЗАГС заявление, атмосфера торжественная, любовь у них. А тут просят принести бумажку на 350 рублей. Это, конечно, сразу снижает градус торжества», — сказала спикер Совфеда.