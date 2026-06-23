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В Совфеде обсудят отмену госпошлины за регистрацию брака

В Совете Федерации обсудят отмену пошлины за регистрацию брака.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила социальному комитету СФ изучить инициативу молодых законодателей отменить госпошлину за регистрацию брака, переложив эти выплаты на пошлину за расторжение семейного союза.

С соответствующей инициативой выступила на заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Анастасия Авдеева. По ее словам, несмотря на то что сумма налога совсем небольшая — 350 рублей, сам факт оплаты негативно сказывается на настроении будущих молодоженов и даже «выглядит как плата за любовь».

Она предложила компенсировать выпадающие доходы бюджета за счет увеличения госпошлины за расторжение брака.

Матвиенко поручила социальному комитету Совфеда вместе с молодыми законодателями подумать, как эту инициативу «красиво и достойно реализовать».

«Казалось бы, вопрос житейский: идут люди подавать в ЗАГС заявление, атмосфера торжественная, любовь у них. А тут просят принести бумажку на 350 рублей. Это, конечно, сразу снижает градус торжества», — сказала спикер Совфеда.

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