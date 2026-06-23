В Совфеде обсудят отмену госпошлины за регистрацию брака

С соответствующей инициативой выступила на заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Анастасия Авдеева. По ее словам, несмотря на то что сумма налога совсем небольшая — 350 рублей, сам факт оплаты негативно сказывается на настроении будущих молодоженов и даже «выглядит как плата за любовь».