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Бывшего белгородского губернатора Гладкова рекомендовали на пост посла в Абхазии

Комитет Государственной думы по делам СНГ рекомендовал отозвать действующего чрезвычайного и полномочного посла РФ в Абхазии Михаила Шургалина, занимавшего пост с мая 2022-го, и назначить на его должность бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Об этом 23 июня сообщает «Ъ» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Константина Затулина.

Источник: Коммерсантъ

Комитет Государственной думы по делам СНГ рекомендовал отозвать действующего чрезвычайного и полномочного посла РФ в Абхазии Михаила Шургалина, занимавшего пост с мая 2022-го, и назначить на его должность бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Об этом 23 июня сообщает «Ъ» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Константина Затулина.

Ранее о том, что господин Гладков может продолжить карьеру на посту посла России в Абхазии, сообщали «Ведомости», РБК и подтверждали источники «Ъ».

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил международный туристический слет «Наш вектор» в Смоленской области, где, в частности, проводил время в компании главы региона Василия Анохина и вице-премьера Абхазии Тараща Хагба.

Вячеслав Гладков ушел в отставку с поста губернатора Белгородской области 13 мая. Он написал заявление о досрочном прекращении полномочий и покинул пост по собственному желанию. Однако слухи об отставке господина Гладкова появились более чем за месяц до этой даты. На следующий день после отставки Вячеслав Гладков обратился к жителям Белгородской области, отметил, что «считает неправильным подводить итоги», и призвал «верить именно делам, а не словам».

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