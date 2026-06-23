В селе Юровка Краснодарского края благоустроят парк

Благоустройство парка началось на улице Садовой в селе Юровка в муниципальном округе Анапа, сообщили в администрации города-курорта. Работы выполняются в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Проект предусматривает комплексное обновление территории, в том числе благоустройство общественных пространств и спортивного кластера. Так, в историческом месте будет заново обустроена танцевальная зона, которую можно использовать и для проведения культурно-массовых мероприятий. Для юных посетителей предусмотрена современная детская игровая площадка. Кроме того, обустроят пешеходную сеть с зонами тихого отдыха. Также реконструируют стадион. Там обустроят полноразмерное футбольное поле, многофункциональную игровую площадку, волейбольную площадку, места с тренажерами.
Вся территория будет оснащена современным уличным освещением, системой автоматического полива и видеонаблюдением. Также предусмотрено озеленение с высадкой многолетних деревьев и кустарников.
Работы по объекту разделены на два этапа. Первый этап — благоустройство парковой зоны и прилегающей территории. Работы планируют завершить до 1 сентября 2026 года, после чего в благоприятный период будет выполнено озеленение. Полностью парковая зона будет готова в ноябре 2026 года. Второй этап — благоустройство спортивного стадиона и прилегающей территории — планируют завершить в 2027 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.