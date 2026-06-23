В селе Юровка Краснодарского края благоустроят парк

Работы по объекту разделены на два этапа. Первый этап — благоустройство парковой зоны и прилегающей территории. Работы планируют завершить до 1 сентября 2026 года, после чего в благоприятный период будет выполнено озеленение. Полностью парковая зона будет готова в ноябре 2026 года. Второй этап — благоустройство спортивного стадиона и прилегающей территории — планируют завершить в 2027 году.