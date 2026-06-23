Минобрнауки организовало круглосуточную поддержку абитуриентов

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Минобрнауки РФ организовало круглосуточную поддержку абитуриентов в рамках приемной кампании в вузы, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
«Для абитуриентов обеспечена круглосуточная поддержка через единый контакт-центр как по телефону, так и по электронной почте», — сказал Фальков на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции с участием Путина.
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