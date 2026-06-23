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В Калининградской области будут судить воспитателя из-за травмы ребенка

Воспитателя детского сада под Калининградом будут судить из-за травмы ребенка.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 23 июн — РИА Новости. Воспитателя детского сада в Советске Калининградской области будут судить из-за травмы пятилетней девочки, на которую упала металлическая решетка, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, в августе 2025 года во время прогулки воспитатель допустила, что пятилетняя девочка самовольно ушла с прогулочной площадки, подняла металлическую решетку, закрывающую техническое углубление, и упала на поверхность бетонного основания. Решетка упала на нее сверху. В результате ребенок получил тяжелые травмы.

«Советским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении воспитателя одного из детских садов Советска. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», — говорится в канале ведомства на платформе «Макс».

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