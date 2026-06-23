В Гурьевском районе уголовник вынес из магазина техники умные колонки

В поселке Невское Гурьевского района обокрали магазин цифровой и бытовой техники — пропали умные колонки стоимостью более 42 тысяч рублей. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Личность подозреваемого была установлена оперативно. Им оказался неоднократно судимый 50-летний житель Калининграда. Добычу горожанин продал неустановленным пока людям, а деньги потратил.
Заведено уголовное дело.
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