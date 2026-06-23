Что происходит на месте снесенного рынка «Олимпия» в Волгограде

В Дзержинском районе Волгограда спустя более полугода с момента завершения демонтажа торговых павильонов на месте бывшего рынка «Олимпия» продолжает пустовать территория. Некогда оживленное место сейчас больше походит на заброшенный пустырь. И, как сообщает ИА «Высота 102», кардинальных изменений на этой территории в ближайшее время ждать не стоит.
Напомним, о ликвидации рынка стало известно в конце декабря 2024 года. Ещё в 2022 году власти Волгограда, ранее сдавшие территорию под рынком в долгосрочную аренду футбольному клубу «Олимпия», отказались продлевать договор. Долгое время арендатор пытался оспорить решение муниципалитета, но в конце 2024 года Арбитражный суд Волгоградской области встал на сторону мэрии, предписав освободить территорию от нестационарных объектов.
Известие о закрытии рынка, долгое время кормившего жителей микрорайона, стало особенно болезненным для местных торговцев. Тогда продавцы в спешке начали вывозить все свое имущество, забирая вместе с оставшимся товаром оконные рамы, двери и другие вещи. Огромные убытки поставили под удар дальнейшую предпринимательскую деятельность.