Что происходит на месте снесенного рынка «Олимпия» в Волгограде

В Дзержинском районе Волгограда спустя более полугода с момента завершения демонтажа торговых павильонов на месте бывшего рынка «Олимпия» продолжает пустовать территория. Некогда оживленное место сейчас больше походит на заброшенный пустырь. И, как сообщает ИА «Высота 102», кардинальных изменений на этой территории в ближайшее время ждать не стоит.