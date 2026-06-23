Метеорологи предупреждают о жаре до +35°С в выходные в Калининградской области

«В общем, выходные могут пройти не просто с жарой, а с экстремальными для нашего климата температурами в июне — и это уже повод скорректировать планы и подумать об опасности для здоровья в виде теплового удара и других проблем (избегать переутомления, длительного нахождения на солнце, большого скопления людей, в том числе общественном в транспорте)» — отметили метеорологи.