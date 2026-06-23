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Метеорологи предупреждают о жаре до +35°С в выходные в Калининградской области

Такая погода ожидается в воскресенье, 28 июня.

Метеорологи предупреждают об очень жаркой погоде на предстоящих выходных в Калининградской области. Воздух может прогреться до +33…+35°С в воскресенье, 28 июня. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Только взгляните на масштабы предстоящего выноса тропической воздушной массы с жарой на картах прогноза температуры в тени на воскресенье от трёх ведущих моделей (ECMWF, GFS, ICON): в нашем регионе до +33…+35°С (!), а на юге Польши и на востоке Германии до +38…+40°С», — говорится в публикации.

По данным экспертов, абсолютный температурный максимум июня на метеостанции Калининграда фиксировали 12 июня 2019 года. Тогда воздух прогрелся до +34°С.

«В общем, выходные могут пройти не просто с жарой, а с экстремальными для нашего климата температурами в июне — и это уже повод скорректировать планы и подумать об опасности для здоровья в виде теплового удара и других проблем (избегать переутомления, длительного нахождения на солнце, большого скопления людей, в том числе общественном в транспорте)» — отметили метеорологи.

Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.

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