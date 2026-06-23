Ливни с грозами до конца суток накроют Ростовскую область

Напомним, в непогоду лучше находиться в помещении. На улице во время ветра и дождя нельзя находиться рядом с деревьями, ЛЭП и другими конструкциями, которые могут сломаться при порывах стихии. В экстренных ситуациях нужно звонить в службу «112».