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Нижегородцам напомнили об ужесточении наказания за поддельные медсправки

За покупку и хранение фальшивых документов теперь могут назначить штраф до миллиона рублей и лишение свободы.

В России ужесточили ответственность за подделку, покупку и хранение медицинских справок. Об этом сообщает MAX‑канал «Бокал Прессека». Новые нормы напрямую касаются и жителей Нижегородской области: теперь наказание грозит не только изготовителям, но и тем, кто приобретает поддельные документы — включая больничные и справки для работы. По данным источника, чаще всего такие документы пытаются купить студенты во время сессии.

За подделку обычной медсправки предусмотрено наказание до четырёх лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей. Если использование фальшивого документа приведёт к массовому заражению, максимальный срок увеличивается до восьми лет. Ответственность распространяется также на хранение поддельных справок.

Жителям региона напоминают: покупка фиктивных меддокументов теперь приравнивается к серьёзному правонарушению, а ужесточение законодательства направлено на повышение безопасности и предотвращение оборота фальшивых справок.

Ранее сообщалось, что подпольное производство спирта под видом лосьона накрыли в Нижнем Новгороде.