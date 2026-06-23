Нижегородцам напомнили об ужесточении наказания за поддельные медсправки

В России ужесточили ответственность за подделку, покупку и хранение медицинских справок. Об этом сообщает MAX‑канал «Бокал Прессека». Новые нормы напрямую касаются и жителей Нижегородской области: теперь наказание грозит не только изготовителям, но и тем, кто приобретает поддельные документы — включая больничные и справки для работы. По данным источника, чаще всего такие документы пытаются купить студенты во время сессии.