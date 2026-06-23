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Девелоперам придётся подумать не только о «квадратах»: Беспрозванных анонсировал новый подход к строительству жилья

Сейчас школа, детсады, тротуары — забота властей.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области будут применять комплексный подход к строительству жилья. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных во время прямого эфира «ВКонтакте» во вторник, 23 июня.

По словам главы региона, такое решение он принял после анализа того, как в области возводились новые комплексы. Нередко девелопер получал прибыль с проданных квартир, а расходы на инфраструктуру несёт бюджет.

«Если инвестор-застройщик заходит на строительство, он должен точно обеспечить социальную инфраструктуру, потому что зачастую получается, что застройщик получает свои квадратные метры построенные, зарабатывает, но социальный объект, тротуары, благоустройство ложится на плечи бюджета», — заявил глава региона.

Калининград в ближайшие годы будет развиваться в сторону Гурьевска, микрорайона Космодемьянского и юга за улицей Карамзина.

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