Оборона Брестской крепости, кавалерия и бронемашины: что покажут на фестивале «Элбэдэн-2026»

Он отметил, что одной из самых сложных задач остается создание единого сценария, в котором органично взаимодействуют техника, пехота и кавалерия. Дополнительную сложность создает тот факт, что реконструкторы приезжают из разных регионов и собираются вместе фактически только на самом фестивале. Тем не менее за восемь лет проведения мероприятия организаторам удается успешно реализовывать подобные масштабные постановки.