Оборона Брестской крепости, кавалерия и бронемашины: что покажут на фестивале «Элбэдэн-2026»

На фестивале «Элбэдэн» представят рекордное количество исторической техники. Гости увидят восстановленные военные автомобили и мотоциклы 1919, 1941 и 1944 годов из частных коллекций и Казанского танкового училища, смогут пообщаться с экипажами, узнать историю экспонатов и посетить парад-лекторий. Многие образцы техники также примут участие в реконструкциях ключевых сражений.
Фестиваль «Элбэдэн-2026» посвятят героям первых часов войны и труженикам тыла.
Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн» пройдет 28−29 июня в селе Альвидино Пестречинского района Татарстана — на родине Героя Советского Союза Петра Гаврилова. В этом году главной темой масштабного исторического события станет подвиг уроженцев Татарстана, встретивших первые часы Великой Отечественной войны, а также вклад тружеников тыла в Победу, рассказали на пресс-конференции ИА «Татар-информ».
Гостей ждут новые военно-исторические реконструкции, расширенная интерактивная программа, выступления артистов из Белоруссии и концерт заслуженного артиста России Александра Маршала.
Автор проекта Наиля Тазиева отметила, что фестиваль не может оставаться неизменным из года в год. По ее словам, значительная часть аудитории посещает событие из года в год, поэтому организаторы постоянно работают над новыми сценариями.
Новые реконструкции и интерактивные площадки.
Тазиева рассказала, что в этом году на фестиваль приедет большое количество новых команд реконструкторов. Благодаря этому организаторы смогли расширить программу, увеличить число иммерсивных площадок и сделать исторические постановки более насыщенными.
В программу фестиваля включены сразу несколько крупных постановок: реконструкция «1919. Юность героя», утренний бой «Вторжение» и военно-историческая реконструкция «Огненные годы Бреста».
Организаторы готовят лекции, экскурсии, кинопоказы, мастер-классы по танцам военного времени и показ исторической моды, в котором смогут участвовать сами зрители.
Музыкальную часть программы дополнят выступления белорусских артистов. На сцене фестиваля выступит вокально-инструментальный ансамбль «Белорусские легенды». Для зрителей прозвучат песни «Вологда», «Беловежская пуща», «Белоруссия», «За полчаса до весны», «Алеся», «Березовый сок» и другие известные композиции.
Организаторы усиливают инфраструктуру и безопасность.
Подготовка к фестивалю ведется уже несколько месяцев. Особое внимание уделяется транспортной доступности. К слову, в прошлом году «Элбэдэн» посетили 14 тыс. человек из Татарстана и других регионов страны.
«Это мероприятие станет одним из самых масштабных исторических событий в стране, что требует тщательной подготовки для посетителей и участников», — сказала заместитель руководителя исполкома Пестречинского района Марина Харитонова.
Для гостей, прибывающих из других регионов, будет организован палаточный лагерь. Во время проведения реконструкций безопасность обеспечат сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Кроме того, территорию заранее обработают от клещей и комаров.
Для удобства посетителей предусмотрен бесплатный трансфер. Автобусы будут курсировать от жилых комплексов «Царево» и «Светлый», а также через Пестрецы, Богородское, Кулаево и Конь. Жители Казани смогут добраться до фестиваля с пересадкой на специальный бесплатный маршрут.
Фестиваль готовят к любой погоде.
Организаторы также учитывают, что в день мероприятия может пойти дождь. Такое уже случилось год назад, но не помешало организовать «Элбэдэн-2025».
Организаторы рекомендовали заранее подготовиться к возможным осадкам и взять с собой непромокаемые вещи. Администрация района закупает запас дождевиков для посетителей на случай ухудшения погоды.
«Свинцовые слезы» Брестской крепости покажут зрителям.
Заведующий отделом научной реконструкции Национального музея Республики Татарстан Владислав Хабаров рассказал, что организаторы традиционно уделяют особое внимание истории обороны Брестской крепости.
В этом году зрителям вновь покажут эпизод, известный как «свинцовые слезы». По его словам, при строительстве крепости в кирпич добавляли свинцовый порошок, а во время атак немецких огнеметчиков металл плавился и стекал по стенам. Именно этот исторический момент планируется воспроизвести в одной из постановок.
Особое место в программе займет реконструкция «Вторжение», которая начнется ранним утром 27 июня. Она будет посвящена первым часам Великой Отечественной войны и покажет бой советских пограничников с немецкими подразделениями. В ходе постановки зрители увидят и эпизод танкового сражения.
Танковый бой и техника станут частью сценария.
Еще одна реконструкция будет посвящена событиям 1919 года и борьбе за станцию Агрыз. Владислав Хабаров пояснил, что этот период имеет особое значение для понимания биографии Петра Гаврилова, поскольку именно участие в Гражданской войне во многом повлияло на формирование будущего героя.
В реконструкциях одновременно будут задействованы бронемашины, пехотные подразделения и кавалерия. По словам Хабарова, количество техники на фестивальной площадке будет рекордным.
Он отметил, что одной из самых сложных задач остается создание единого сценария, в котором органично взаимодействуют техника, пехота и кавалерия. Дополнительную сложность создает тот факт, что реконструкторы приезжают из разных регионов и собираются вместе фактически только на самом фестивале. Тем не менее за восемь лет проведения мероприятия организаторам удается успешно реализовывать подобные масштабные постановки.
Проект вырос в один из крупнейших в Татарстане.
За восемь лет существования фестиваль «Элбэдэн» превратился из молодежной инициативы в один из крупнейших военно-исторических проектов Татарстана.
Заместитель министра по делам молодежи Татарстана Владислав Усанов напомнил, что на этапе запуска проекта его организаторы не были уверены в масштабах будущего интереса аудитории. Но благодаря поддержке руководства республики, администрации Пестречинского района и команды энтузиастов фестиваль не только состоялся, но и стал заметным культурно-историческим событием.
Реконструкция помогает изучать историю.
Фестиваль проводится при поддержке регионального отделения Российского исторического общества, которое участвует в его реализации с первых лет существования проекта.
Депутат Государственного Совета Татарстана Тимур Камалетдинов подчеркнул, что военно-историческая реконструкция остается одной из наиболее зрелищных форм вовлечения молодежи в изучение прошлого. По его словам, благодаря интерактивным площадкам и постановкам посетители получают возможность лучше узнать о событиях Великой Отечественной войны, вкладе жителей Татарстана в Победу и роли республики в истории страны. Именно поэтому Российское историческое общество продолжает поддерживать фестиваль с момента его основания.