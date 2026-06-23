Даниил Ильин продолжит карьеру в ХК «Динамо СПб»

Уроженец Пензы окончил нашу СДЮШОР «Торпедо». В 2015 году он здорово помог «Чайке» стать лучшей в Молодёжной хоккейной лиге, а через 10 лет внёс ощутимый вклад в то, что «Торпедо-Горький» завоевало титул чемпиона ВХЛ. В разных клубах КХЛ, среди которых было и «Торпедо», центральный нападающий Ильин провёл 274 матча (71 очко: 27 + 44), а во второй по значимости лиге на его счету 314 игр (134 очка: 49 + 85).