Даниил Ильин продолжит карьеру в ХК «Динамо СПб»

Игрок, много сделавший для успехов нижегородских команд, должен провести следующий сезон в петербургском клубе Всероссийской хоккейной лиги.
Уроженец Пензы окончил нашу СДЮШОР «Торпедо». В 2015 году он здорово помог «Чайке» стать лучшей в Молодёжной хоккейной лиге, а через 10 лет внёс ощутимый вклад в то, что «Торпедо-Горький» завоевало титул чемпиона ВХЛ. В разных клубах КХЛ, среди которых было и «Торпедо», центральный нападающий Ильин провёл 274 матча (71 очко: 27 + 44), а во второй по значимости лиге на его счету 314 игр (134 очка: 49 + 85).
По итогам сезона 2025/26 Даниил Ильин стал лучшим бомбардиром и снайпером команды «Торпедо-Горький». В 65 матчах 58-й номер заработал 36 очков (20 + 16).
17 июня хоккеисту исполнился 31 год.