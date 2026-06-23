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Матвиенко: законодатели помогли отправить в зону СВО 100 тонн грузов

Матвиенко: молодые законодатели помогли отправить в зону СВО 100 тонн грузов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Молодые законодатели в 2025 году помогли отправить в зону СВО более 100 тонн гуманитарных грузов, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Нашей общей заботой была и остается поддержка участников спецоперации и их семей. Палата молодых законодателей с самых первых дней погружена в этот процесс. Я знаю, что только за прошлый год вы помогли направить на передовую более 100 тонн гуманитарных грузов», — сказала спикер СФ на заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.

Сенатор отметила, что молодые законодатели занимаются вопросами реабилитации участников боевых действий, поддерживают их семьи.

«С гордостью могу сказать о том, что сразу 13 членов палаты молодых законодателей сами принимали участие в СВО. Еще двое находятся на линии боевого соприкосновения в настоящее время. Это заслуживает глубочайшего уважения», — отметила Матвиенко.

Парламентарий предложила поприветствовать находящихся в зале участников спецоперации. Зал встретил ее предложение аплодисментами.

«Именно такие люди сегодня составляют кадровый резерв управления будущего и уже настоящего», — сказала Матвиенко.

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