Матвиенко: законодатели помогли отправить в зону СВО 100 тонн грузов

«Нашей общей заботой была и остается поддержка участников спецоперации и их семей. Палата молодых законодателей с самых первых дней погружена в этот процесс. Я знаю, что только за прошлый год вы помогли направить на передовую более 100 тонн гуманитарных грузов», — сказала спикер СФ на заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.