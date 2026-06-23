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Стало известно, когда начнется переход на новую систему высшего образования

Фальков: переход на новую систему высшего образования начнется с 2027 года.

Источник: © РИА Новости

*МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Активный переход на новую систему высшего образования по отдельным укрупненным группам специальностей начнется с 2027 года, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Президент России Владимир Путин проводит во вторник совещание с членами правительства РФ.

«Новая модель в ее основных элементах, она сложилась и принята и обществом, и профессиональным сообществом. Поэтому по отдельным укрупненным группам специальностей начиная с 2027 года будем активно переходить», — сказал Фальков в ходе совещания.

Крайним сроком перехода на новую модель высшего образования министр назвал 2030 год.

В 2023 году стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, сегодня в него входят 17 вузов. В рамках «пилота» студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.

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