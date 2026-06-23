Власти: в Калининградской области аннулированы лицензии трёх управляющих компаний

«Поэтому по моей инициативе мы внесли закон об ужесточении ответственности управляющих компаний за свою работу. Фактически сегодня эти законы все приняты, в суд уже подаём на эти организации. Я напоминаю, что это выбор жителей. Если увидите, что управляющая компания не справляется, то мы договорились, что сделаем рейтинг управляющих компаний. По-моему, его уже вывесили наши коллеги из блока ЖКХ, поэтому там можно просто посмотреть по отзывам жителей, какие компании являются успешными, и выбрать для себя ту, которую вы хотите», — сказал губернатор.