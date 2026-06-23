Власти: в Калининградской области аннулированы лицензии трёх управляющих компаний

Лицензии трёх управляющих компаний в Калининградской области аннулировали. Проверки по ещё двум находятся в активной стадии. Об этом рассказал губернатор Алексей Беспрозванных в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 23 июня.
«У нас аннулировали лицензию у трёх организаций. Это своё действие дало. Я вижу, как реагируют другие компании, и дальше будем продолжать это делать, если компании не будут справляться со своими обязанностями. Неважно, по какой причине, по организационной причине, либо это другая какая-то причина. Важно, что жители платят деньги, значит, должны получать качественные услуги за эти деньги. По двум компаниям ещё находятся проверки в активной стадии», — сообщил глава региона.
Он также отметил, что ранее управляющие компании практически не несли ответственности за неудовлетворительную работу.
«Поэтому по моей инициативе мы внесли закон об ужесточении ответственности управляющих компаний за свою работу. Фактически сегодня эти законы все приняты, в суд уже подаём на эти организации. Я напоминаю, что это выбор жителей. Если увидите, что управляющая компания не справляется, то мы договорились, что сделаем рейтинг управляющих компаний. По-моему, его уже вывесили наши коллеги из блока ЖКХ, поэтому там можно просто посмотреть по отзывам жителей, какие компании являются успешными, и выбрать для себя ту, которую вы хотите», — сказал губернатор.
В марте 2025 года стало известно, что «на особом счету» минконтроля Калининградской области в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей находятся три управляющие компании. В «чёрный список» попали ООО «Расчётный Центр “Эгида-Строй-Инвест”, ООО “УК “Светлый Дом” и ООО “Дом Плюс”. Согласно данным открытых источников, учредителем первых двух обществ был Станислав Альтман, третьего — Татьяна Альтман. Руководство управляющей компании “Дом Плюс” с удивлением узнало о том, что организация находится “на особом счету” регионального минконтроля. Жалоб на некачественную работу от собственников обслуживаемых домов не поступало, заявили в компании в ответ на информационный запрос “Нового Калининграда”. “С позицией министерства мы в корне не согласны”, — говорилось в письме за подписью учредителя ООО “Дом Плюс” Татьяны Альтман.
В начале мая 2026 года в правительстве области пообещали внедрить систему мониторинга эффективности работы управляющих компаний. Как тогда сообщила пресс-служба, инициатива стала продолжением мер, принятых после жалоб на качество работы управляющих компаний, в том числе в период зимней уборки. Мониторинг планируется проводить дважды в год.
Ранее губернатор сообщил, что в Калининградской области собираются составить «черный список» управляющих компаний, чтобы ограничить им возможность выхода на рынок услуг.
QR-коды, чек-листы и красная зона: как будет проходить мониторинг управляющих компаний.