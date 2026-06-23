Белгородский суд рассмотрит в особом порядке дело главы ЧВК «Ястреб»

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» рассказывал, что участнику ЧВК «Ястреб» Ивану Тимохову вынесли приговор в Курске по делу о пытках военкора Романа Семенова. Ему было назначено пять лет строгого режима. Также в мае суд в Курске приостановил рассмотрение дела еще одного фигуранта, который был задержан при расследовании деятельности ЧВК. Речь идет о подполковнике полиции Игоре Душкине, который спасал людей из приграничных районов после вторжения украинских боевиков. Его обвинили в незаконном обороте оружия. Сейчас дело господина Душкина приостановлено из-за его ухода на специальную военную операцию.