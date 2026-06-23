Что запрещено в Варфоломеев день, 24 июня 2026 года

В светском календаре 24 июня — это день, когда прошлое, записанное в камне, встречается с тайной, живущей в веках, когда летопись реальности и страницы фольклора сходятся в одной точке календаря.
Всемирный день истории — о первом задокументированном событии, которое стало точкой отсчета для человеческой памяти.
И Международный день феи — о существах, которых никто не видел, но которые живут в сказках тысячелетиями.
Один праздник — о том, что мы знаем точно, другой — о том, во что мы выбираем верить.
И тот и другой — о желании человека оставить след. Просто один след — в летописях, а другой — в воображении.
День истории: солнечный зонтик для царя и 2022 год как начало традиции.
Всемирный день истории — календарный юниор. Его предложили отмечать лишь в 2022 году, когда международная инициатива объединила историков и педагогов. Дату выбрали не случайно: 24 июня отсылает к самому старому задокументированному событию в хрониках человечества. 24 июня 1312 года до нашей эры в Анатолии произошло солнечное затмение. Оно было таким мощным, что его заметили и занесли в глиняные таблички ассирийские писцы.
Праздник официально утвержден международными организациями, он призван подчеркнуть важность изучения прошлого, а также сохранения исторического наследия для будущих поколений. 24 июня — день, чтобы задуматься: а что именно в этой дате делает её исторической? Не праздничный фейерверк, а тихая уверенность: мы не первое поколение, которое смотрит на небо и пытается записать увиденное.
День феи: арт-проект на канве средневековых страхов.
Второй праздник — куда более причудливого свойства. Международный день феи (International Fairy Day) учредила американская художница Джессика Галбрет в начале 2000-х годов. Она занималась мистической живописью, рисовала эльфов, духов и фей, и ей захотелось создать международное торжество для всех любителей волшебных существ.
Выбор даты — 24 июня — не случаен: художница ориентировалась на древнюю европейскую традицию, связывающую канун летнего солнцестояния с разгулом нечистой силы. По английским и кельтским поверьям, именно в Мидсоммер — летнее солнцестояние — граница между мирами становится тоньше, и феи выходят на охоту.
Само понятие «фея» в переводе со старофранцузского означает «судьба» или «рок». Изначально это были отнюдь не добрые крестные с волшебными палочками. В средневековой Европе фей боялись — они насылали болезни, портили урожай, воровали некрещёных младенцев и требовали жертвоприношений на перекрёстках. Шекспир в 1590-х первым «очеловечил» их, сделав героями комедии.
В XX веке вера в фей пережила странный ренессанс. В 1917 году две британские девочки, Элси Райт и Фрэнсис Гриффитс, сфотографировались с бумажными феями из «Детской книги принцессы Мэри». Снимки попали к сэру Артуру Конан Дойлю, автору Шерлока Холмса, который объявил их подлинными и всю оставшуюся жизнь доказывал реальность фей. Лишь в 1980-х старушки признались в мистификации.
Два праздника — две грани сознания.
Сегодняшний День феи — тихое торжество инакомыслия, объединяющее фольклористов, художников фэнтези и просто взрослых, которые не хотят окончательно расставаться с детством.
Эти два праздника на одной дате — две грани человеческого сознания. История учит нас опираться на факты, подтверждённые источниками, летописями и археологией. Феи учат нас не терять способность удивляться, глядя на мир сквозь призму чуда.
Так что 24 июня — день, чтобы достать с полки том научной монографии, а затем — сборник сказок братьев Гримм или историю о Питере Пэне. Проверить, не было ли в 1312 году до нашей эры затмения, и вспомнить, как звали фею Динь-Динь. И понять: человек — существо противоречивое. Он строит хронологии, вычисляет орбиты небесных тел и одновременно населяет леса невиданными созданиями. И это не слабость, а особенность. Она называется воображением. Без него не было бы ни летописей, ни фей.
Русалочьи недели: нечисть «делит территорию».
В народном календаре 24 июня — один из самых мистических и богатых на традиции дней в народном календаре. В древности это было время летнего солнцестояния и языческого праздника Ивана Купалы, а в христианской традиции — день памяти апостолов Варфоломея и Варнавы. В народе этот день известен как Варфоломеев день, Варнава Земляничник или просто День Варнавы.
К 24 июня в лесах поспевала первая лесная земляника — отсюда и прозвище святого «Земляничник». Однако, несмотря на созревание ягод, в этот день существовал строжайший запрет на сбор трав и земляники.
В народе верили, что с 24 июня начинались так называемые «русалочьи недели» (или «зелёные святки»), которые длились до 7 июля. Это было время, когда, по поверьям, из водоёмов выходила всякая нечисть — русалки, водяные, лешие, которые «насылали на людей беды и болезни». Считалось, что в эти дни «нечисть делила обязанности: кому пугать по домам детей и взрослых, кому из колодца кричать замогильным воем, кому на деревни хвори и мор напускать, а кому — травы травить, чтобы и люди, и скот болели». Поэтому вся полезная растительность в этот день якобы становилась ядовитой.
И хотя травы в этот день рвать было нельзя, сбор самой земляники допускался (и даже приветствовался) — но с оговоркой: ягоды следовало собирать до полудня. Верили, что собранная в полдень земляника обладает особой силой и сладостью. Собранные ягоды использовали для выпечки — пекли хлеб и пироги с земляникой, которыми угощали всю семью, благодаря природу за первые дары лета.
Обряды 23 июня: задобрить нечистую силу.
Поскольку нечисть в этот день «гуляла» по земле и могла проникнуть в дом, крестьяне принимали усиленные меры защиты. По углам жилища и в хлевах развешивали пучки целебных и защитных трав — полыни, крапивы и зверобоя. Считалось, что их запах отпугивает русалок и другую нечисть. Также в этот день женщины плели обережные венки из луговых трав и развешивали их в доме.
Главный и самый строгий запрет дня касался покоса травы и любых работ в поле. Крестьяне верили, что если рвать траву или косить сено в русалочью неделю, то русалки «высушат все посевы», а косца могут «защекотать до смерти». Также категорически запрещалось стирать и вывешивать бельё на улицу после захода солнца — чтобы нечисть не вселилась в одежду.
У женщин в этот день был свой, специфический обряд. Чтобы узнать, верен ли муж, они ставили две свечи:
Если первой гасла свеча супруга — повода для беспокойства нет.
Если свеча жены — есть соперница, и муж изменяет.
Чтобы избавиться от невезения и привлечь удачу, в Варфоломеев день использовали обычный гребень. Считалось, что если долго и тщательно расчёсывать волосы тонким гребнем, то все неудачи «вычешутся» вместе с узлами и спутанными волосами.
Поскольку нечистая сила в этот день была особенно агрессивна, её старались задобрить. Для этого на перекрёстке или у обочины дороги оставляли поминальный ужин (кутью, блины), а на& 1f40 ;nbsp;заборах или деревьях развешивали старую одежду. Считалось, что если нечисть будет сыта и довольна, она оставит дом в покое.
Запреты на Варнаву Земляничника: не шить, не стирать.
Чего категорически нельзя было делать 24 июня:
Работать в поле, косить траву и рвать лекарственные травы — главный запрет дня, иначе нечисть «высушит посевы» или нашлёт болезни.
Купаться в открытых водоёмах — русалки могут утащить на дно.
Стирать и вывешивать бельё на улицу — нечисть может вселиться в одежду.
Шить и заниматься рукоделием — чтобы не «зашить» своё благополучие.
Звенеть монетами в кармане и пересчитывать мелочь — к финансовым проблемам и бедности.
Брать и давать в долг деньги — они могут не вернуться.
Ссориться, ревновать, сквернословить — конфликт может затянуться на весь год, а ревность разрушить отношения.
Рассказывать о своих болезнях — они могут усилиться.
Одним словом, 24 июня — это пик «русалочьей» активности, время защитной магии и поклонения дарам леса.
В день летнего солнцестояния и начала «зелёных святок» природа, по поверьям, отдавала человеку свои первые ягоды, но одновременно становилась опасной из-за разгула нечистой силы. Запрет на сбор трав и покос — архаичная форма уважения к «хозяевам» лугов и лесов, чтобы не навлечь гнев духов на урожай и скот.
«Земляничная магия» (выпечка пирогов из первой ягоды) — обряд благодарения природы и привлечения достатка. Обереги из полыни — типичная апотропейная магия, направленная на защиту жилища от нечисти.
Двойственность дня подчёркивается и в церковном календаре: православные чтят память апостолов-проповедников, а католики в этот день празднуют Рождество Иоанна Крестителя, чей образ в народной традиции на Руси слился с языческим Купалой.
Как прожить 24 июня: уборку не планировать.
Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать их к современности. Вот несколько идей:
1. Испеките пирог с клубникой (земляникой). Если вам повезло найти лесную землянику — отлично. Если нет — купите клубнику. Испеките пирог, соберите вечером семью. Щедрость и благодарность лету — вот главный посыл этого дня.
2. Сделайте «оберег» для дома. Вместо полыни и крапивы можно разложить по углам квартиры веточки лаванды или использовать аромалампу с маслом чайного дерева. Хороший способ и дом очистить, и атмосферу создать уютную.
3. Не планируйте «генеральную уборку» и не берите в долг. Сегодня лучше не заниматься масштабной стиркой, уборкой или рукоделием. И уж точно не давайте взаймы и не берите в долг — «русалки» могут забрать ваше финансовое благополучие.
4. Не ходите в лес в одиночку и не купайтесь. Это разумная мера предосторожности (клещи, цветение воды). А дань древней мудрости — дополнительный плюс.
5. Понаблюдайте за погодой. Выгляните в окно: есть ли туман? Плещутся ли голуби в лужах? Сравните с народными приметами. Это интересно.
Приметы дня на 24 июня:
Тёплая ночь (если ночи в конце июня стоят тёплые) — к хорошему урожаю плодовых (яблок).
Частые туманы — к грибному году.
Пчёлы сидят в ульях — к резкому похолоданию.
Утки ныряют и плещутся в воде — к дождю, к ухудшению погоды.
Душно, сильно пахнет жимолость — к скорой непогоде.
Обильная роса утром — к хорошему урожаю и грибному лету.
Радуга после дождя — к спокойному, влажному лету.
Лягушки громко квакают ночью — к затяжным дождям.
Красный ободок вокруг солнца на закате — к резкому ухудшению погоды.
Много ос — к засушливому лету.