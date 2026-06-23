Что запрещено в Варфоломеев день, 24 июня 2026 года

В народе верили, что с 24 июня начинались так называемые «русалочьи недели» (или «зелёные святки»), которые длились до 7 июля. Это было время, когда, по поверьям, из водоёмов выходила всякая нечисть — русалки, водяные, лешие, которые «насылали на людей беды и болезни». Считалось, что в эти дни «нечисть делила обязанности: кому пугать по домам детей и взрослых, кому из колодца кричать замогильным воем, кому на деревни хвори и мор напускать, а кому — травы травить, чтобы и люди, и скот болели». Поэтому вся полезная растительность в этот день якобы становилась ядовитой.