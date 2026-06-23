В подмосковном поселке Загорянском в этом году обновят детсад № 21

Детский сад № 21 капитально отремонтируют в этом году в поселке Загорянском городского округа Щелково Московской области, сообщили в пресс-службе регионального министерства строительного комплекса. Работы выполняются в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
«На объекте ежедневно трудятся более 30 человек. Рабочие в настоящее время сосредоточены на активной отделке внутренних помещений, монтаже инженерных сетей и наружных работах: фасад уже практически готов, параллельно идет устройство кровли», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В детском саду строители обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы проведут во всех групповых помещениях и пищеблоке. Новый облик получит фасад здания, а на прилегающей территории проведут благоустройство. Общая готовность объекта составляет уже 65%. Обновленный детский сад планируют открыть в этом году.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.