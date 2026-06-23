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Бензин АИ-95 продавали по 160 рублей за литр в Нижегородской области

Сейчас в Борском округе заправить машину трудно.

Источник: Живем в Нижнем

Водители по несколько дней не могут заправить машину в Борском округе. По их словам, где-то бензина нет, а где-то есть, но стоять по часу в очереди возможность есть не у всех. Обстановку проверил Народный фронт.

Некоторые заправки, в том числе и принадлежащие к крупным сетям, не работают. На каких-то АЗС поступление бензина только еще ждали, на других установили ограничение на 30 литров. Были и заправки, где их всех колонок доступна была только одна.

«Больше часа мы провели в очереди. Как и остальные люди», — пожаловался один из водителей.

Попалась добровольцам одна заправка, где в наличии был 95-й бензин, но ни одна машина туда не подъезжала. Дело в том, что владелец поставил цену 119 рублей за литр. Это не предел: борчане рассказывали, что на одной из крупных АЗС литр 95-го предлагали за 160 рублей.

Народный фронт обратился в ФАС, чтобы узнать о том, почему на больших сетевых заправках продажа бензина ограничена.

Ранее стало известно, что за последнее время спрос на топливо в Нижегородской области взлетел на 150%.